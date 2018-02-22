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İstanbul Ataşehir'de bomba ihbarı

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki bir dairede "bomba" olduğu yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti. Mahalleli sokağa dökülürken, yapılan incelemede bomba kuşkusu yaratan şeyin, oyuncak dinamit lokumuna sarılmış bir saat olduğu ortaya çıktı

22 Şubat 2018, Perşembe 23:04
İstanbul Ataşehir'de bomba ihbarı
İstanbul Ataşehir’de uzun süredir evine gelmeyen kişinin dairesinde şüpheli bir nesne gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binadakileri dışarı çıkardı. Çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılarak binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.


'UZUN SÜRE GELMEYECEĞİM' DEYİP GİTMİŞ


Edinilen bilgiye göre, Kayışdağı İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak’ta beş katlı binanın beşinci katında oturan bir kişi komşularına uzun süre gelmeyeceğini söyleyerek bir süre önce evden ayrıldı.



Yatağın üzerinde bir pompalı tüfek dikkat çekerken, bomba sanılan şeyin ise, oyuncak dinamit lokumuna sarılmış ve saatli bomba görüntüsü verilmiş dijital bir saat olduğu anlaşıldı. Yerdeki boş fişekler, kanlı tuvalet kağıdı ve bir kadına ait vesikalık fotoğraf da merak konusu oldu.


ACİLEN HASTANEYE GİDERKEN KAPIYI AÇIK UNUTMUŞ


Binaya gelen bomba imha ekipleri kapısı açık dairede yaptıkları inceleme dinamit lokumu şeklinde saat ve bir pompalı tüfek buldu.



Acilen hastaneye giden ev sahibinin daire kapısını açık unutması sonucu karşı dairede oturan komşusunun saati gördüğü ve bomba sanarak ihbarda bulunduğu öğrenildi.

 

 



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