İstanbul Ataşehir'de bomba ihbarı



'UZUN SÜRE GELMEYECEĞİM' DEYİP GİTMİŞ



ACİLEN HASTANEYE GİDERKEN KAPIYI AÇIK UNUTMUŞ

Erdinç Şahin

İstanbul Ataşehir’de uzun süredir evine gelmeyen kişinin dairesinde şüpheli bir nesne gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binadakileri dışarı çıkardı. Çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılarak binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.Edinilen bilgiye göre, Kayışdağı İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak’ta beş katlı binanın beşinci katında oturan bir kişi komşularına uzun süre gelmeyeceğini söyleyerek bir süre önce evden ayrıldı.Yatağın üzerinde bir pompalı tüfek dikkat çekerken, bomba sanılan şeyin ise, oyuncak dinamit lokumuna sarılmış ve saatli bomba görüntüsü verilmiş dijital bir saat olduğu anlaşıldı. Yerdeki boş fişekler, kanlı tuvalet kağıdı ve bir kadına ait vesikalık fotoğraf da merak konusu oldu.Binaya gelen bomba imha ekipleri kapısı açık dairede yaptıkları inceleme dinamit lokumu şeklinde saat ve bir pompalı tüfek buldu.Acilen hastaneye giden ev sahibinin daire kapısını açık unutması sonucu karşı dairede oturan komşusunun saati gördüğü ve bomba sanarak ihbarda bulunduğu öğrenildi.