İstanbul Avcılar'da bir kadın kocasını öldürüp üzerine çimento döktü

İstanbul Avcılar’da bir kadın, şiddet gördüğü kocasını 13 yaşındaki kızı ile birlikte öldürdü. Cesedi iki gün saklayan ve üzerine beton döken kadın ve kızı, polis tarafından gözaltına alındı.

24 Ocak 2018, Çarşamba 16:03
İstanbul Avcılar'da bir kadın kocasını öldürüp üzerine çimento döktü
Olay, Avcılar Ambarlı’da meydana geldi. 3 çocuk annesi Nazlı B, 13 yaşındaki kızı S.B. ile birlikte şiddet gördüğü uyuşturucu bağımlısı eşi Alper B.’yi evde bulunan ruhsatsız bir tabanca ile başından vurarak öldürdü. Eşinin cansız bedenini yorgana saran kadın, yatak odasında öldürdüğü eşinin cansız bedenini sakladı. Olaydan iki gün sonra tekrar odanın kapısını açan Nazlı B., kızının da yardımıyla evinin altında bulunan iş yerinin kuyusuna eşinin cansız bedenini atıp üzerine çimento döktü. Dün gece saatlerinde iş yeri kuyusunda ceset bulunduğu ihbarını alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı ihbar alıp olay yerine gitti.


Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Büro dedektifleri olayın bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
 

SİLAH YATAK ODASINDA BULUNDU

  
Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında ise evde bir miktar uyuşturucu ile birlikte kadının olayı gerçekleştirdiği silahı yatak odasındaki dolapta buldu.



Ayrıca kadının söylemesi üzerine yatak odasında bazanın altına bakan ekipleri Alper B.’ye ait 2 adet pompalı tüfeği de bularak el koydu.


  
Cinayeti işleyen anne ve kızı, Asayiş Büro Amirliği’ndeki sorgusunun ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

İHA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çürük dişini pense ile arkadaşına çektirtti

Çürük dişini pense ile arkadaşına çektirtti
Sarıyer'de erkek cesedi bulundu

Sarıyer'de erkek cesedi bulundu
Hayvanlara yem vermeye gitti, dehlizde ceset buldu

Hayvanlara yem vermeye gitti, dehlizde ceset buldu
26 yaşındaki kadın, ilk buluşmada emekli adamı böyle soydu!

26 yaşındaki kadın, ilk buluşmada emekli adamı böyle soydu!
Afganistanlı adam eşini öldürdü, cinayeti kadının annesine açılan telefon çözdü

Afganistanlı adam eşini öldürdü, cinayeti kadının annesine açılan telefon çözdü
Son dakika... TEM'de Edirne istikametini trafiğe kapatan kaza

Son dakika... TEM'de Edirne istikametini trafiğe kapatan kaza
Zonguldak'ta kızını döven anneye 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

Zonguldak'ta kızını döven anneye 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı
16 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurup öldürdü

16 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurup öldürdü
Isparta'da feci kaza! 2 üniversiteli genç hayatını kaybetti

Isparta'da feci kaza! 2 üniversiteli genç hayatını kaybetti
Berfin'in katili Cihat Kaycı kendini fal ile savundu: Kartta Azrail çıktı

Berfin'in katili Cihat Kaycı kendini fal ile savundu: Kartta Azrail çıktı
Sakarya'da boş sandığı silahı ateşleyen kişi öldü

Sakarya'da boş sandığı silahı ateşleyen kişi öldü