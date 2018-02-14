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İstanbul Avrupa Yakası'nda en çok Sivaslılar yaşıyor

CK Boğaziçi Elektrik’in raporuna göre, 2017’de İstanbul Avrupa Yakası'nda en çok Sivaslılar yaşıyor. İşte o sonuçlar... 

14 Şubat 2018, Çarşamba 09:10
İstanbul Avrupa Yakası'nda en çok Sivaslılar yaşıyor
İstanbul’un Avrupa Yakası'nda 4.5 milyon aboneye hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik’in abone hareketlerinden yola çıkarak hazırladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2017 sonuçları açıklandı. 


SİVASLILAR ZİRVEYİ KAPTIRMADI


Rapora göre, Avrupa Yakası'na İstanbullular’dan sonra en çok Sivaslılar ikamet ediyor. Sivaslı abone sayısı, 177 bin 425’e ulaştı. Üçüncü sırada Kastamonulular 134 bin 327 abonelikle yer alıyor. Kastamonu’dan sonra Malatya ve Tokat gelirken, ilk 10’da Karadeniz illerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Giresun, Trabzon, Ordu, Sinop ve Samsunlular, Avrupa Yakası'nda en çok ikamet eden kesimlerden. Öte yandan İstanbul’da 155 ülke vatandaşının elektrik aboneliği bulunuyor. 2017’de 46 bin 333 yeni yabancı abone kayıt yatırdı. 2016 yılı toplamında bu rakam 34 bin düzeyindeydi. (Vatan)

 


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