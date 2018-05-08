15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İstanbul Bahçelievler'de 1 milyon 200 bin TL'lik soygun

Bahçelievler'de kuyumcuyu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.

08 Mayıs 2018, Salı 15:35
İstanbul Bahçelievler'de 1 milyon 200 bin TL'lik soygun
Bahçelievler'de kuyumcu kuryesinden 1.2 milyon TL çalan gaspçılar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kurye aracından parayı alan gaspçılar havaya ateş açarak olay yerinden kaçıyor. 
Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracının soyulmasına ait görüntüler ortaya çıktı.  Gasp anında otomobiliyle ilerleyen bir vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.



Görüntülerde eli silahlı gaspçılar kurye aracındakileri silahla tehdit ediyor. Araçta bulunan 1.2 milyon TL'yi çalan gaspçılardan biri çalışır halde bekleyen motosikletin arkasına biniyor bir diğer gaspçı ise lüks otomobile binerek kaçıyor. Bu sırada motosiklete binen gaspçı havaya ateş ediyor.  Polis her yerde kaçan zanlıları arıyor.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
Otizm ve Down Sendromlu çocuklar 18 Mayıs'ta ünlülerle buluşuyor

Otizm ve Down Sendromlu çocuklar 18 Mayıs'ta ünlülerle buluşuyor
Mezarlıkta ağlayan kız kimliği belli oldu mu? Bulundu mu?

Mezarlıkta ağlayan kız kimliği belli oldu mu? Bulundu mu?
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in mitinginde güldüren pankart

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in mitinginde güldüren pankart
Ağrı'da PKK operasyonu: 4 memur tutuklandı

Ağrı'da PKK operasyonu: 4 memur tutuklandı
Atatürk Havalimanı'nda martı paniği

Atatürk Havalimanı'nda martı paniği
CHP'li İlhan Kesici Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

CHP'li İlhan Kesici Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Piri Reis'e büyük ayıp!

Piri Reis'e büyük ayıp!

Metilamin nedir? Zararları nelerdir?

Metilamin nedir? Zararları nelerdir?
Hakan Şükür'ün televizyoncu kankası kim?

Hakan Şükür'ün televizyoncu kankası kim?
Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?