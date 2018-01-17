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İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki katibenin bilgisayarından Öcalan'ın fotoğraf ve videoları çıktı

İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki bir mahkemede katibe olarak çalışan Ayşegül A.’nın bilgisayarında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın videosu ve fotoğrafları ele geçirildi. Terörist Öcalan fotoğrafı önünde poz da veren katip hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Meslekten de ihraç edilen katip, Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

17 Ocak 2018, Çarşamba 10:20
İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki katibenin bilgisayarından Öcalan'ın fotoğraf ve videoları çıktı
Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Ayşegül A., Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapıyordu. Doğum iznine çıkan Ayşegül A.'nın yerine başka bir katip görevlendirildi. Bu katip Ayşegül A.'nın bilgisayarını kullanmaya başladı. Yeni göreve başlayan katip, bilgisayarın D sürücüsünde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve pankart ile afişlerin bulunduğu bir video olduğunu tespit etti.


BİLGİSAYAR İNCELENDİ


Olayın savcılığa bildirilmesi üzerine söz konusu bilgisayarda hâkimlik kararı ile inceleme yapıldı. Terör polisinin yaptığı inceleme sonucunda şüphelinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait poster önüne geçerek poz verdiği, ayrıca başka bir videoda ise erkek bir şahsın terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD terör örgütüne ait bez ile Öcalan'a ait posteri salladığı görüntüler bulundu.


FOTOĞRAFI KABUL ETTİ


Gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Ayşegül A., Abdullah Öcalan posteri önünde bulunan şahsın kendisi olduğunu kabul etti. Videodaki erkek şahsın ise kayını olduğunu belirtti. Şüpheli katip hakkında yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu suça konu fotoğraf ve videoyu 'Terör örgütü propagandası yapmak' amacıyla bilgisayarına yüklediği kanaatine varıldı.


MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ, YARGILANACAK


Katip Ayşegül A. ve kayını Turan Etem A. hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Meslekten ihraç edilen katip, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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