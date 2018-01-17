İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki katibenin bilgisayarından Öcalan'ın fotoğraf ve videoları çıktı



BİLGİSAYAR İNCELENDİ



FOTOĞRAFI KABUL ETTİ



MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ, YARGILANACAK

Serap Belovacıklı

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Ayşegül A., Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapıyordu. Doğum iznine çıkan Ayşegül A.'nın yerine başka bir katip görevlendirildi. Bu katip Ayşegül A.'nın bilgisayarını kullanmaya başladı. Yeni göreve başlayan katip, bilgisayarın D sürücüsünde'ın fotoğrafı ve pankart ile afişlerin bulunduğu bir video olduğunu tespit etti.Olayın savcılığa bildirilmesi üzerine söz konusu bilgisayarda hâkimlik kararı ile inceleme yapıldı. Terör polisinin yaptığı inceleme sonucunda şüphelinin'a ait poster önüne geçerek poz verdiği, ayrıca başka bir videoda ise erkek bir şahsın terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD terör örgütüne ait bez ile Öcalan'a ait posteri salladığı görüntüler bulundu.Gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Ayşegül A., Abdullah Öcalan posteri önünde bulunan şahsın kendisi olduğunu kabul etti. Videodaki erkek şahsın ise kayını olduğunu belirtti. Şüpheli katip hakkında yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu suça konu fotoğraf ve videoyu 'Terör örgütü propagandası yapmak' amacıyla bilgisayarına yüklediği kanaatine varıldı.Katip Ayşegül A. ve kayını Turan Etem A. hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Meslekten ihraç edilen katip, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.