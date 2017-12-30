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İstanbul BBSK Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde İstanbul BBSK, kendi sahasında Galatasaray Odeabank'ı 74-67 mağlup etti

İstanbul BBSK Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı
Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 19-14 önde kapattı.

2'nci periyotta Galatasaray Odeabank ilk çeyreğe kıyasla daha iyi bir performans gösterirken, 20-19'luk çeyrek skoru yakaladı. İlk yarı 38-34 İstanbul BBSK üstünlüğü ile tamamlandı.


MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE EV SAHİBİ EKİP  İYİ OYNADI


3'üncü periyotta savunmadaki sertliğini artıran Galatasaray Odeabank, 17-10'luk çeyrek skoruyla final periyoduna 51-48 önde girdi. Maçın son bölümünü iyi oynayan İstanbul BBSK, parkeden 74-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İstanbul BBSK ligdeki 7'nci galibiyetine uzanırken, Galatasaray Odeabank 8'inci mağlubiyetini aldı.
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