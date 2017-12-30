İstanbul BBSK Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı



MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE EV SAHİBİ EKİP İYİ OYNADI

Haber Merkezi

Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 19-14 önde kapattı.2'nci periyotta Galatasaray Odeabank ilk çeyreğe kıyasla daha iyi bir performans gösterirken, 20-19'luk çeyrek skoru yakaladı. İlk yarı 38-34 İstanbul BBSK üstünlüğü ile tamamlandı.3'üncü periyotta savunmadaki sertliğini artıran Galatasaray Odeabank, 17-10'luk çeyrek skoruyla final periyoduna 51-48 önde girdi. Maçın son bölümünü iyi oynayan İstanbul BBSK, parkeden 74-67 galip ayrıldı.Bu sonuçla birlikte İstanbul BBSK ligdeki 7'nci galibiyetine uzanırken, Galatasaray Odeabank 8'inci mağlubiyetini aldı.