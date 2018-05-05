İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!

İstanbul Beykoz'da akılalmaz olay! Herkesin önünde gözü dönmüş değnekçi, para vermek istemeyen vatandaşın arabasının camını kırarak tehdit etti. Değnekçi, önce yumruk ve tekmeyle saldırdı sonrasında eline aldığı bıçakla araç sahibini ayağından defalarca bıçakladı. Yaşanan olayın ardından kaçan saldırganı yakalayabilmek için polis geniş çaplı operasyon başlattı. 

İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!
Beykoz Kavacık'taki olay  geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre boş bir araziye kurduğu simit tezgahıyla bekleyen ve aracını park edenlerden 'değnekçilik' yaparak pana istediği belirtilen kişi,  bir kişinin aracını park ettiğini görünce yanına gitti. Para isteyen değnekçiye sürücü olumsuz yanıt verdi.
 

BIÇAKLA SALDIRDI


Bunun üzerine önce aracın camını kıran değnekçi daha sonra sürücüye bıçakla saldırdı. Bacağından bıçaklanan sürücü kaçarak bir döviz bürosuna sığındı. Ancak değnekçi peşini bırakmadı. Saldırı döviz bürosu içinde de sürdü. Döviz bürosundaki saldırı da dakikalarca sürdü. Çevredekileri araya girmek istese de başarılı olamadı. Bu sırada saldırıya uğrayan kişinin karısı da olay yerine geldi.
 

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ


Yakındaki bir işyerinde çalıştığı belirtilen kadın, eşini kanlar içinde görünce şoka girdi. Saldırgan çevredekileri de bıçakla tehdit etti. Yoldan geçen bir kadın uzun süre saldırganı ikna etmeye çalıştı. Saldırgan uzaklaştıktan sonra da o kadın yaralının yardımına koştu. 

İşte o anlar:


 

SALDIRGAN HENÜZ YAKALANAMADI


Sürücünün bacağına tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı. Kaçan saldırgan ise henüz yakalanamadı.


 


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