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İstanbul Beylikdüzü'nde bir evde iki kadın vuruldu

İstanbul Beylikdüzü'nde lüks sitede bir kişi iki kadını evin içinde silahla vurarak yaraladı. Yaralanan kadınların birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan yakalandı. 

29 Aralık 2017, Cuma 11:52
İstanbul Beylikdüzü'nde bir evde iki kadın vuruldu
Olay, 08.00 sıralarında Beylikdüzü'ndeki lüks bir sitede yaşandı. Nurullah K. ile kız arkadaşı Eda T.  arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K. belindeki tabancı çıkarıp Eda T.'ye ateş etmeye başladı. 



Eda T. yaralı halde kaçarak tuvalete saklandı. Nurullah K. bu sırada araya girmeye çalışan İnci D.'yi de vurdu. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, silah seslerini duyan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Eda T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
 
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