İstanbul Beyoğlu'nda köpeklere işkence 



ÖNCE KEMERLE SALDIRDILAR



SONRA BIÇAKLADILAR

İŞTE O DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ:

Gizem Yetil

İstanbul Beyoğlu Taksim Kuyu Sokak'ta pazartesi günü gece saatlerinde, 4 kişi sokak içerisinde yatan 2 sokak köpeğine saldırdı.Bir süre köpekleri döven grup sokak içerisinde yürürken köpekler saldırganların arkasından gitti. 2 kişi sokak köpeklerini kemerle vurup kovaladı ve köpekler kaçmaya başladı.İçlerinden bir kişi, yanında bulunan bıçağı ile köpeklerden birini bıçakladı. Saldırganlar bir süre sonra sokak içerisinde yürüyerek uzaklaştı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.