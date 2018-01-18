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İstanbul Beyoğlu'nda köpeklere işkence 

İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişi, sokak köpeklerine kemerlerle saldırıp bıçakladı. Bir iş yerinin güvenlik kameraları o anları görüntüledi 
 

18 Ocak 2018, Perşembe 23:14
İstanbul Beyoğlu'nda köpeklere işkence 
İstanbul Beyoğlu Taksim Kuyu Sokak'ta pazartesi günü gece saatlerinde, 4 kişi sokak içerisinde yatan 2 sokak köpeğine saldırdı.


ÖNCE KEMERLE SALDIRDILAR


Bir süre köpekleri döven grup sokak içerisinde yürürken köpekler saldırganların arkasından gitti. 2 kişi sokak köpeklerini kemerle vurup kovaladı ve köpekler kaçmaya başladı. 


SONRA BIÇAKLADILAR


İçlerinden bir kişi, yanında bulunan bıçağı ile köpeklerden birini bıçakladı. Saldırganlar bir süre sonra sokak içerisinde yürüyerek uzaklaştı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 
 

İŞTE O DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ:




 


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