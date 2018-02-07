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İstanbul Boğazı'ndaki kıyıları deniz anaları istila etti

İstanbul Boğazı deniz analarının istilasına uğradı. Ortaköy'de denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplandı. Deniz analarının toplu halde görüldüğü tek yer Ortaköy değil, Kabataş sahilinde de durum aynı...

İstanbul Boğazı'ndaki kıyıları deniz anaları istila etti
Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, birçok kişi Boğaz'daki bu görüntüyü meraklı gözlerle izledi. Aralarında tedirgin olanlar da vardı. Ancak uzmanlara göre; Boğaz'ı kaplayan denizanalarının büyük bölümü zehirli değil.
 

RENKLİ OLANLARA DİKKAT


Sadece renkli olanlara dikkat etmek gerek. Uzmanlar, hafif seyreden kış şartları ve son günlerde görülen lodos nedeniyle denizanalarının açıktan karaya vurmuş olabileceğini değerlendiriyor.

Denizanası için üreme dönemi olduğuna dikkat çeken uzmanlar "Doğal bir olgu. Organik madde zengini sularda çok fazla üreyebilirler. Denizanasının yakıcı kapsülleri var. Ciltle temasında yanma etkisi yaratarak alerjik durumlarda daha kötü sonuçlar doğurabilir. Rüzgarlı havalarda, balık yumurta ve larvalarının olduğu yerlerde, genellikle kıyılarda sürüler halinde toplanırlar" dedi.


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