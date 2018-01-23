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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrosu için 24 bin 109 kişi başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 24 bin 109 taşeron işçi, kadrolu olmak için başvuru yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrosu için 24 bin 109 kişi başvurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 24 bin 109 işçi, belediye kadrosuna geçmek için 2-10 Ocak tarihleri arasında başvuruda bulundu.


O KİŞİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEDİ


İBB'den alınan bilgiye göre, emekli olup taşeron firmada çalışan ya da emeklilik yaşı gelmiş olanların başvuruları kabul edilmedi. Belirtilen süre içerisinde başvuru işlemini tamamlayan işçilerin, 15 bin 609'u İBB'de, 8 bin 500'ü İBB'nin şirketlerinde çalışıyor.

 
KESİN LİSTE 24 ŞUBAT- 2 MART ARASINDA ASKIYA ÇIKACAK


Kadro başvurularını gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında askıya çıkacak. Sınav ise 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Ardından 23 Mart-26 Mart tarihleri arasında sınava girenlerin itirazları alınacak.


2 NİSAN'DA İŞ BAŞI


27-31 Mart 2018 tarihleri arasında, yapılan itirazlar incelenerek kesin sonuçlar açıklanacak. Sınavda başarılı bulunan, güvenlik soruşturması tamamlanan ve kadroya alınacağı kesinleşen adayların, 2 Nisan'da iş başı yapması öngörülüyor.
 
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