İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrosu için 24 bin 109 kişi başvurdu



O KİŞİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEDİ



KESİN LİSTE 24 ŞUBAT- 2 MART ARASINDA ASKIYA ÇIKACAK



2 NİSAN'DA İŞ BAŞI

Taşeron başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (Taşerona kadro sınavı)

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25 soruda taşerona kadro

Gizem Yetil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 24 bin 109 işçi, belediye kadrosuna geçmek için 2-10 Ocak tarihleri arasında başvuruda bulundu.İBB'den alınan bilgiye göre, emekli olup taşeron firmada çalışan ya da emeklilik yaşı gelmiş olanların başvuruları kabul edilmedi. Belirtilen süre içerisinde başvuru işlemini tamamlayan işçilerin, 15 bin 609'u İBB'de, 8 bin 500'ü İBB'nin şirketlerinde çalışıyor.Kadro başvurularını gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında askıya çıkacak. Sınav ise 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Ardından 23 Mart-26 Mart tarihleri arasında sınava girenlerin itirazları alınacak.27-31 Mart 2018 tarihleri arasında, yapılan itirazlar incelenerek kesin sonuçlar açıklanacak. Sınavda başarılı bulunan, güvenlik soruşturması tamamlanan ve kadroya alınacağı kesinleşen adayların, 2 Nisan'da iş başı yapması öngörülüyor.