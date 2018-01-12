İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde 'soytarı' krizi



"TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİYOR"

Proje okul seçilen Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde müdür-veli gerginliği

İdil Janet Demiray

Köklü liseleri ‘Proje okul’ ilan eden hükümet, buralara yeni müdürler atamıştı. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi velileri ‘proje’ kapsamında atanan Müdür Necati Yener hakkında dün suç duyurusunda bulundu.Veliler “Okulda düzenlediği sucuk partisine gelmeyen çocukların sınıflarını bastı. ‘Soytarılar, haysiyetsizler’ diye hakaret yağdırıp tehdit etti. Çocuklarımız bu adama emanet edilemez. Görevden alınsın” dedi.CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Müdürün görevden alınması ve derhal tedaviye gönderilmesi gerekiyor" sözleriyle olaya tepki gösterdi.Müdür Necati Yener’in öğrencilere daha önce de hakaret ettiğini belirten Yarkadaş, “Baskılar katlanılmaz boyuta ulaşınca, aileler durumu anlatan 65 sayfalık bir rapor hazırladılar. Bu raporu bana da getirdiler. MEB İsmet Yılmaz’a da sundular” diye konuştu.