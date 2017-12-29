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İstanbul çok güzel Giroud!

Fenerbahçe, Arsenal’den ayrılmak isteyen Olivier Giroud’yu ikna etmenin yolunu buldu. Everton’ın teklifini, “Eşim kuzeyde yaşamak istemiyor” diyerek reddeden Fransız yıldızı Kanarya, ‘İstanbul’ kozuyla Türkiye’ye getirmeyi amaçlıyor.

İstanbul çok güzel Giroud!
Vincent Janssen’in takımdaki geleceğinin netleşmemesi üzerine Fenerbahçe’nin gözünü, Arsenal’de forma giyen Olivier Giroud’a çevirdiği öğrenilmişti. Bu sezon özellikle Lacazette’in arkasında kalan Giroud’nun şartlarının Fenerbahçe’ye gelmesi için uygun olması, yönetimi harekete geçirdi.

Hocası Arsene Wenger’den ayrılmak için izin istediği konuşulan 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz Rusya’daki 2018 Dünya Kupası öncesi Fransa kadrosundaki yerini kaybetmeme adına daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor. 
 

GEREKİRSE VALBUENA DEVREYE GİRECEK


Everton’ın teklifini, eşinin Watford’un kuzeyinde yaşamak istemediği için kabul etmeyen tecrübeli forveti Kanarya, ‘İstanbul’ kozunu kullanarak ikna etmeyi amaçlıyor. Yönetim gerekmesi halinde oyuncunun vatandaşı Valbuena’dan yardım alıp, Giroud’nun Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlayacak. 
 
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