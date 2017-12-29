İstanbul çok güzel Giroud!

GEREKİRSE VALBUENA DEVREYE GİRECEK

Erdinç Şahin

Vincent Janssen’in takımdaki geleceğinin netleşmemesi üzerinegözünü,forma giyen’a çevirdiği öğrenilmişti. Bu sezon özelliklearkasında kalan’nun şartlarının’ye gelmesi için uygun olması, yönetimi harekete geçirdi.Hocası’den ayrılmak için izin istediği konuşulan 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yazöncesikadrosundaki yerini kaybetmeme adına daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor.Everton’ın teklifini, eşinin Watford’un kuzeyinde yaşamak istemediği için kabul etmeyen tecrübeli forveti Kanarya, ‘İstanbul’ kozunu kullanarak ikna etmeyi amaçlıyor. Yönetim gerekmesi halinde oyuncunun vatandaşı Valbuena’dan yardım alıp, Giroud’nun Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlayacak.