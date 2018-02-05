İstanbul’da 1 milyon liralık sahte parfüm operasyonu

Bağcılar’da polisin bir iş yerine yaptığı baskında dünyaca ünlü markalara ait 1 milyon lira değerinde sahte parfüm ve parfüm yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

İstanbul’da 1 milyon liralık sahte parfüm operasyonu
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Yapılan yakın takibin ardından ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskında çok sayıda dünyaca ünlü markalara ait dolu ve boş parfüm şişesi ile parfüm yapımında kullanılan malzemeler, bidonlara konulmuş esans karışımı ve markalara ait etiketler ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelerin değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

(Doğan Can Cesur /İHA)


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