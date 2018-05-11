İstanbul’da 2 bin 400 polisle dev uygulama

GBT KONTROLLERİ YAPILDI

EL ÇANTALARI, ARAÇLAR, VALİZLER ARANDI

İstanbul genelinde "" adlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde 120 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı.Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.