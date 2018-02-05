15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İstanbul'da 2 bin polisle 150 noktada okul denetimi

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla, polis ekipleri İstanbul'daki tüm ilçelerde okulların önünde ve çevresinde denetim yaptı.

İstanbul'da 2 bin polisle 150 noktada okul denetimi
Toplam 150 noktada yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, ekipler okulların önünde şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı.

Denetimlerde servis araçları da Mobil Okul Timleri (MOT) tarafından kontrol edildi. Araçların koltuklarındaki emniyet kemerlerini inceleyen ekipler, aynı zamanda sürücülerin evraklarını da kontrol etti. Okul servis sürücüleri, denetimlerin sıklıkla yapılmasını istedi.
DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da... Gösteri yasağı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da... Gösteri yasağı ilan edildi
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye destek

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye destek
Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi

Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi
Başbakan Yıldırım PKK'nın roketle vurduğu camiyi ziyaret etti

Başbakan Yıldırım PKK'nın roketle vurduğu camiyi ziyaret etti
AK Parti Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz'dan MHP'yi kızdıran açıklama

AK Parti Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz'dan MHP'yi kızdıran açıklama
İstanbul'da 'ikinci yarıyıl' trafiği

İstanbul'da 'ikinci yarıyıl' trafiği
Okullar açıldı, İstanbul'da trafik başladı

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik başladı
TSK'dan flaş açıklama

TSK'dan flaş açıklama
Trabzon'da heyelan korkusu!

Trabzon'da heyelan korkusu!
ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan teröristlere yardım edildiği iddia edildi

ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan teröristlere yardım edildiği iddia edildi
İnternette taşıyıcı anne pazarı

İnternette taşıyıcı anne pazarı