15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İSKİ, Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da bazı mahallelere 20 saat su verilemeyeceğini açıkladı

30 Ocak 2018, Salı 18:53
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi' kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır.

Bu çalışma nedeniyle yarın saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi: İşte o semtler


Su verilemeyecek mahalleler ise şöyle belirtildi:

Küçükçekmece : Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.

Bakırköy : Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.

Avcılar : Gümüşpala Mahallesi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dışişleri Bakanlığı Rusya'dan izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı Rusya'dan izahat istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Libya Özel Temsilcisi Salame'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Libya Özel Temsilcisi Salame'yi kabul etti
Telabyad Gümrük binasında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Telabyad Gümrük binasında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi
Suriye’nin Telabyad ilçesinde iki tepe arasında hendek kazıldığı görüldü

Suriye’nin Telabyad ilçesinde iki tepe arasında hendek kazıldığı görüldü
Teröristlerden hain tuzak! Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler taş süsü verilmiş mayın buldu

Teröristlerden hain tuzak! Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler taş süsü verilmiş mayın buldu
Batman'da öldürülen şeyh için 500 metrelik yer sofrası

Batman'da öldürülen şeyh için 500 metrelik yer sofrası
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
HDP'li Altan Tan hakkında beraat kararı

HDP'li Altan Tan hakkında beraat kararı
İstanbul Barosu Eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu hayatını kaybetti

İstanbul Barosu Eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası heyetini kabul etti
Teyzesi ekrandan tanıdı! Kadıköy saldırganı aylardır aranan kişi mi?

Teyzesi ekrandan tanıdı! Kadıköy saldırganı aylardır aranan kişi mi?