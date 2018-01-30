İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi: İşte o semtler

Mehmet Nuri Turan

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi' kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır.Bu çalışma nedeniyle yarın saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.: Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.: Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.Gümüşpala Mahallesi.