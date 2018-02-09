'İstanbul'da 2030'da su kıtlığı yaşanabileceği' iddiasına İSKİ'den açıklama geldi

Büşra Kamış

İSKİ'den yapılan açıklamada, bazı internet haber sitelerinde "İstanbul içme suyunun tükenmesi riskiyle karşı karşıya olan 11 kentten biri" başlıklı haber yayınlandığı hatırlatıldı. Söz konusu haber içeriğinde, dünyanın su durumuna ilişkin bazı ifadeler verildikten sonra kaynağı yerel uzmanlar olarak belirtilen ve gerçeklikle ilgisi olmayan bazı cümleler kullanıldığı aktarılan açıklamada, haberin İstanbul ile ilgili kısmında "Yerel uzmanlar durumun 2030 itibarıyla kötüleşip, su kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor." ifadesinin yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Bu uzmanların kim olduğu, akademik unvanları gibi hiçbir bilgi yoktur. Haberin devamında ise 'İstanbul gibi yoğun nüfuslu kentler, yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaya başladı. Şehrin su rezervleri 2014'ün başlarında kapasitenin yüzde 30'unun altına düştü' ifadesi yer almaktadır." denildi.Dünyanın tüm şehirlerinde yağış mevsimlerinde su kaynaklarının doluluk oranının yükseldiği, yağış dönemi dışında ise su kullanımına bağlı olarak doluluk oranının düştüğü ve bir sonraki yağış döneminde tekrar yükseldiği belirtilen açıklamada, bu döngünün dünyanın tüm kentleri için bu şekilde olduğu kaydedildi.Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:"2014 yılında İstanbul'da hiçbir su sıkıntısı yaşanmadığı gibi bugün itibarıyla da bir su sıkıntısı bulunmamaktadır. 9 Şubat itibarıyla barajlarımızdaki su miktarı 657 milyon metreküpün üzerindedir ve doluluk oranı yüzde 75,65'tir. İstanbul Su Master Planı çerçevesinde 2071 yılına dek planlar yapılmış ve yatırımlar program halinde hayata geçirilmektedir. Tek başına İstanbul'un 1 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek olan Melen Barajı'nın yapımı tamamlanmak üzeredir. İstanbul'un yeni ilave su kaynakları olacak İsaköy, Sungurlu ve Karamandere barajlarının yapımı da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınmıştır. Dolayısıyla söz konusu haberde yer alan ifadeler yanlış bir yorumdan ibarettir ve kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir.Görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan bir medya kuruluşunun kaynağı belli olmayan ifadeler ve yanlış yorumlarla haber yapması medyanın etik değerleri ile bağdaşmamaktadır."