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İstanbul'da 30 ton kaçak sakatat ele geçirildi

Kaçakçılar, karkas et ithalatı nedeniyle sakatat fiyatlarının yüzde 100 artmasını fırsata dönüştürdü. İstanbul’da yapılan operasyonda, Norveç’ten getirilip hayvan yemi olarak ülkeye sokulan 30 ton kaçak sakatat ele geçirildi

İstanbul'da 30 ton kaçak sakatat ele geçirildi
Türkiye’nin yurtdışından yaptığı karkas et ithali, et fiyatlarını düşürürken sakatat fiyatlarının ise yüzde yüz oranında artmasına neden oldu. Kilosu 10 ile 15 lira arasında değişen sakatat fiyatları 2-3 katına fırladı. Sakatat fiyatlarındaki artışı fırsata çevirmeye çalışan kaçakçılar İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yakın takibe alındı. Norveç’ten hayvan yemi ithal eden bir firma incelemeye alındı. Firma yetkililerinin hayvan yemi olarak beyan ettiği bir konteyner içerisindeki 30 ton üründen numuneler alındı.

Konteynerden alınan et numuneleri Gümrük Laboratuvarı’nda incelemeye alındı. Yapılan tahlillerde, Norveç’ten hayvan yemi beyan edilerek getirilen ürünlerin sakatat olduğu tespit edildi. Firma hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, kaçak sadakatlar için gümrük vergilerinin 2 katı oranında idari para cezası kesildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün Afyon’da yaptığı operasyonda ise Polonya’dan getirilen 65 ton dana ciğerine el konuldu.

İZMİR’DE 1 MİLYON 200 BİN LİRALIK İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI CİĞER ELE GEÇİRİLDİ


Piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olduğu belirtilen sakatat gümrük laboratuvarına gönderilerek kontrol edildi. Dana ciğerinin Polonya’dan ‘İnsan sağlığına elverişli değildir’ denilerek ülke dışına çıkarıldığı ancak laboratuvar kontrollerinde sağlığa elverişli olduğu anlaşıldı.

Yasaya göre hayvan yemi yapılmak için gelen gıdalardan sıfır vergi alınıyor. Sakatat ithalatında ise özel izin şartı ve yüzde 225 oranında vergi uygulaması yapılıyor.


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