15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

İstanbul’da 6 öğrenci fenalaştı: Acil servis karantinaya alındı

Sultanbeyli’de liseye yakın bir arazide yaşları küçük iki kişi tarafından atılan ve kimyasal madde içerdiği iddia edilen biber gazından 4’ü öğrenci 6 kişi zehirlendi. Zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

09 Ocak 2018, Salı 20:26
İstanbul’da 6 öğrenci fenalaştı: Acil servis karantinaya alındı
Olay, akşam saatlerinde Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. İddialara göre yaşları 18’den küçük 2 kişi içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazını okuldan çıkan bazı öğrencilerin üzerine doğru sıktı. Sıkılan gaz nedeniyle 4’ü öğrenci 2’si öğretmen 6 kişi zehirlenerek Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Tedbiren hastanenin acili ilk etapta karantinaya alınırken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gazı atılan 2 kişi gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen diğer şüphelinin ise arandığı kaydedildi.
 

ACİL BÖLÜMÜ AÇILDI


Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen “4 öğrenci, 2 öğretmen okulun bahçesinde aynı anda gaz kokusundan rahatsızlanınca hastaneye kaldırılıyorlar. Yaşları küçük 2 kişi tarafından ne olduğu belli olmayan bir gaz sıkılmış. Başhekimle konuştuk büyütülecek bir konunun olmadığını kaydetti. Acil bölümü de açıldı. İlk başta ne olduğu belli olmadığından tedbiren kapatıldı hastanenin acili” diye konuştu.

(Metin Başar /İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile mücadelede 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile mücadelede 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destekten yargılananlara beraat

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destekten yargılananlara beraat
Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan 3 Türk'ün yakınlarını kabul etti

Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan 3 Türk'ün yakınlarını kabul etti
Son Dakika... Kastamonu'da kayıp 5 kişilik aileyi öldürüp yakmışlar

Son Dakika... Kastamonu'da kayıp 5 kişilik aileyi öldürüp yakmışlar
Keçi Adası nerede? Keçi Adası'na nasıl gidilir? (Keçi Adası Türkiye-Yunanistan krizi)

Keçi Adası nerede? Keçi Adası'na nasıl gidilir? (Keçi Adası Türkiye-Yunanistan krizi)
Ankara'da gazileri darp eden sanıklara istenen cezalar belli oldu

Ankara'da gazileri darp eden sanıklara istenen cezalar belli oldu
Saadet Partili Mustafa Yaman'a FETÖ davasından beraat

Saadet Partili Mustafa Yaman'a FETÖ davasından beraat
Papa Francesco'an Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama

Papa Francesco'an Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Keçi Adası sorusu: Bu ada kimin?

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Keçi Adası sorusu: Bu ada kimin?
Mehmet Metiner'den Abdullah Gül yorumu

Mehmet Metiner'den Abdullah Gül yorumu
Aldığı mobilyaların parasını ödemeyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan savunma: Erdoğan'ı destekliyorum

Aldığı mobilyaların parasını ödemeyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan savunma: Erdoğan'ı destekliyorum