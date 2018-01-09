İstanbul’da 6 öğrenci fenalaştı: Acil servis karantinaya alındı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ACİL BÖLÜMÜ AÇILDI

Mehmet Nuri Turan

Olay, akşam saatlerinde Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. İddialara göre yaşları 18’den küçük 2 kişi içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazını okuldan çıkan bazı öğrencilerin üzerine doğru sıktı. Sıkılan gaz nedeniyle 4’ü öğrenci 2’si öğretmen 6 kişi zehirlenerek Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedbiren hastanenin acili ilk etapta karantinaya alınırken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gazı atılan 2 kişi gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen diğer şüphelinin ise arandığı kaydedildi.Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen “4 öğrenci, 2 öğretmen okulun bahçesinde aynı anda gaz kokusundan rahatsızlanınca hastaneye kaldırılıyorlar. Yaşları küçük 2 kişi tarafından ne olduğu belli olmayan bir gaz sıkılmış. Başhekimle konuştuk büyütülecek bir konunun olmadığını kaydetti. Acil bölümü de açıldı. İlk başta ne olduğu belli olmadığından tedbiren kapatıldı hastanenin acili” diye konuştu.(Metin Başar /İHA)