İstanbul'da ana-kız hırsızlık çetesi kurmuşlar

KIZI KUAFÖRDE MÜŞTERİLERLE DOSTLUK KURMUŞ





ANNESİNE 'EV BOŞ' DİYE MESAJ ATIYORMUŞ

ALTINLARI KUYUMCUDA BOZDURMUŞ

ÇETE LİDERİ VE ÜYELERİ TUTUKLANDI

Serap Belovacıklı

İstanbul’da özellikle Anadolu yakasından artan hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Yapılan soruşturma kapsamında güvenlik kamera görüntülerini kullanan dedektifler, hırsızlık olaylarının 4 şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Çalışmaları hızlandıran ekipler, Beyoğlu’nda iki ayrı adrese yapılan baskında çete lideri "Ana" lakaplı Azize Ö. ile çete üyeleri Barış T. (22), Serhat U.(24) ve Talip B.’yi (23) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve mermiler, 1 adet muşta, kapıları açmakta kullanılan tornavida ve çekiç gibi malzemeler ele geçirildi.Şubeye götürülen zanlıların burada yapılan sorgusunda, çetenin soydukları evlerin mağdurlarını bulma yöntemi onları bile şaşırttı. Yapılan sorguda, Azize Ö.’nün kızı Z.Ö.’nün 15-20 günde bir iş değiştirdiği, kuaförlere gelen kadınlarla dostluk kurduğu belirlendi. Buradan yola çıkan Z.Ö.’nün yalnız yaşayan ve evde paraları olduğunu öğrenebildiği müşterilerinin sohbet arasında ev adreslerini öğrendiği tespit edildi.Müşteriler bir kez daha kuaföre geldiklerinde ise kızın annesine, "Ev boş, hırsızlık yapabilirsiniz" diye mesajı atması üzerine çete üyelerinin evlere girdikleri ve hırsızlık olaylarının gerçekleştirdikleri belirlendi. Çete üyelerinin hırsızlık anları ve çete lideri kadının kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.Hırsızlık olaylarının gerçekleştirilmesinin ardından çete lideri kadının elinde ziynet eşyaları kuyumcuları gezerek, "Oğlum nişanlanacak" diye yalan söylediği ardından da bozdurduğu öğrenildi. Güvenlik kamera görüntülerinde başı örtülü ve entari giyerek kuyumcuya geldiği görülen çete lideri kadın, ziynet eşyalarını bozduruyor. Diğer görüntülerde ise çete üyelerinin soydukları eve girip çıktıları görülüyor.Şubedeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuaförde çalışan çete liderinin kızının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Öte yandan polis ekipleri, şubede sergilenen malzemelerin sahiplerini arıyor.