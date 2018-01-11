SON DAKİKA

İstanbul'da ana-kız hırsızlık çetesi kurmuşlar

İstanbul Anadolu yakasındaki evlere güpegündüz girip hırsızlık yapan çete, polis ekipleri tarafından çökertildi. Çete üyelerinin soydukları evlerin, "Ana" lakaplı bir çete lideri kadının kızının, çalıştığı kuaförlerde sohbet ettiği müşteriler olduğu belirlendi. Dedektifleri bile şaşırtan yöntemde, kızın kuaföre gelen kadınlarla dostluk kurduktan sonra ev adreslerini öğrendiği, müşteriler kuafördeyken de annesine mesaj atıp, evleri soyabilirsiniz dediği tespit edildi.

11 Ocak 2018, Perşembe 13:08
İstanbul'da ana-kız hırsızlık çetesi kurmuşlar
İstanbul’da özellikle Anadolu yakasından artan hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Yapılan soruşturma kapsamında güvenlik kamera görüntülerini kullanan dedektifler, hırsızlık olaylarının 4 şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Çalışmaları hızlandıran ekipler, Beyoğlu’nda iki ayrı adrese yapılan baskında çete lideri "Ana" lakaplı Azize Ö. ile çete üyeleri Barış T. (22), Serhat U.(24) ve Talip B.’yi (23) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve mermiler, 1 adet muşta, kapıları açmakta kullanılan tornavida ve çekiç gibi malzemeler ele geçirildi.
  

KIZI KUAFÖRDE MÜŞTERİLERLE DOSTLUK KURMUŞ
  

Şubeye götürülen zanlıların burada yapılan sorgusunda, çetenin soydukları evlerin mağdurlarını bulma yöntemi onları bile şaşırttı. Yapılan sorguda, Azize Ö.’nün kızı Z.Ö.’nün 15-20 günde bir iş değiştirdiği, kuaförlere gelen kadınlarla dostluk kurduğu belirlendi. Buradan yola çıkan Z.Ö.’nün yalnız yaşayan ve evde paraları olduğunu öğrenebildiği müşterilerinin sohbet arasında ev adreslerini öğrendiği tespit edildi.


ANNESİNE 'EV BOŞ' DİYE MESAJ ATIYORMUŞ


Müşteriler bir kez daha kuaföre geldiklerinde ise kızın annesine, "Ev boş, hırsızlık yapabilirsiniz" diye mesajı atması üzerine çete üyelerinin evlere girdikleri ve hırsızlık olaylarının gerçekleştirdikleri belirlendi. Çete üyelerinin hırsızlık anları ve çete lideri kadının kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
  

ALTINLARI KUYUMCUDA BOZDURMUŞ

  
Hırsızlık olaylarının gerçekleştirilmesinin ardından çete lideri kadının elinde ziynet eşyaları kuyumcuları gezerek, "Oğlum nişanlanacak" diye yalan söylediği ardından da bozdurduğu öğrenildi. Güvenlik kamera görüntülerinde başı örtülü ve entari giyerek kuyumcuya geldiği görülen çete lideri kadın, ziynet eşyalarını bozduruyor. Diğer görüntülerde ise çete üyelerinin soydukları eve girip çıktıları görülüyor.
  

ÇETE LİDERİ VE ÜYELERİ TUTUKLANDI

  
Şubedeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuaförde çalışan çete liderinin kızının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Öte yandan polis ekipleri, şubede sergilenen malzemelerin sahiplerini arıyor.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tsunami kıyı şeridini böyle yuttu

Tsunami kıyı şeridini böyle yuttu
Vatandaş yaşlı kadının yarım milyonunu kurtardı

Vatandaş yaşlı kadının yarım milyonunu kurtardı
1 altın için büyük vicdansızlık! Döverek tanınmaz hale getirdi

1 altın için büyük vicdansızlık! Döverek tanınmaz hale getirdi
Peruk takıp kadın kılığına girdiler, cinsel ilişki bahanesiyle TIR şoförlerini gasp ettiler

Peruk takıp kadın kılığına girdiler, cinsel ilişki bahanesiyle TIR şoförlerini gasp ettiler
Kaliforniya’da ölü sayısı 17’ye yükseldi

Kaliforniya’da ölü sayısı 17’ye yükseldi
Emirgan'da denize düşen adam haykırışları sayesinde kurtuldu

Emirgan'da denize düşen adam haykırışları sayesinde kurtuldu
Antalya'da 3 yıl önce öldürülen kadının katili eski eşi çıktı

Antalya'da 3 yıl önce öldürülen kadının katili eski eşi çıktı
Hastanede yeni doğmuş bebeğe kan donduran işkence!

Hastanede yeni doğmuş bebeğe kan donduran işkence!
Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu!

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu!
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Hemşire, yeni doğmuş bebeğe yapmadığını bırakmadı!

Hemşire, yeni doğmuş bebeğe yapmadığını bırakmadı!