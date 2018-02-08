İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Büşra Kamış

basketbol takımının, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nınekibiyle karşılaşacağınedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşma sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.Açıklamada, yarın saat 18.00'den itibaren maç bitimine kadar Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.