15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının, yarın Almanya'nın Brose Bamberg ekibiyle oynayacağı maç nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Brose Bamberg ekibiyle karşılaşacağı maç nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşma sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 18.00'den itibaren maç bitimine kadar Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'da Sarallar'a operasyon: 14 gözaltı

İstanbul'da Sarallar'a operasyon: 14 gözaltı
İstanbul'da yeraltı dünyasına büyük operasyon (Sarallar operasyonu)

İstanbul'da yeraltı dünyasına büyük operasyon (Sarallar operasyonu)
Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için istenen ceza belli oldu

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için istenen ceza belli oldu
Eski emniyet mensuplarının eşlerine FETÖ'den gözaltı

Eski emniyet mensuplarının eşlerine FETÖ'den gözaltı
Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu
Finlandiya televizyonunda FETÖ propagandası yapan kişi tutuklandı

Finlandiya televizyonunda FETÖ propagandası yapan kişi tutuklandı
Abdullah Ağar paylaştı! İşte Afrin'de operasyonda olan askerin postalı

Abdullah Ağar paylaştı! İşte Afrin'de operasyonda olan askerin postalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin'e yapılan Zeytin Dalı harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin'e yapılan Zeytin Dalı harekatı açıklaması
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi için şok iddia

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi için şok iddia
Firari FETÖ zanlısı eski dekan Murat Şen Zonguldak'ta yakalandı

Firari FETÖ zanlısı eski dekan Murat Şen Zonguldak'ta yakalandı
CHP'de değişim rüzgarı! Kılıçdaroğlu harekete geçti

CHP'de değişim rüzgarı! Kılıçdaroğlu harekete geçti