İstanbul’da bin 200 polisle ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması

Yılbaşı öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuz asayiş ve terör olayına karşı tedbir almak için yapılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nın ardından, bugün de İstanbul’da “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. 39 ilçede yapılan uygulama kapsamında belirlenen 100 farklı noktada bin 200 polisin görev aldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi