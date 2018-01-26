15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İstanbul'da bin 200 polisle Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2018'in ikinci "Yeditepe Huzur Uygulaması" 39 ilçede 100 noktada bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor

26 Ocak 2018, Cuma 22:02
İstanbul'da bin 200 polisle Yeditepe Huzur uygulaması
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde bugüne kadar 36 kez yapılan uygulamaların 37'ncisi, saat 20.00'de başlatıldı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin 200 polis katılıyor.

GBT KONTROLÜ YAPILDI


Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.
Suç ve suçlularla kesintisiz mücadele etmek amacıyla yapılan uygulamalarda, özel eğitimli köpekler de kullanılıyor.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hatay Kırıkhan'a roket atıldı

Hatay Kırıkhan'a roket atıldı
Taksim alt geçitteki otobüs durağında insan seli

Taksim alt geçitteki otobüs durağında insan seli
Hakkari’de kar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Hakkari’de kar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Başbakan Yıldırım: DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi

Başbakan Yıldırım: DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi
Jandarmadan yayalara 'Beatles'lı saygı mesajı

Jandarmadan yayalara 'Beatles'lı saygı mesajı
FETÖ'cü olmakla suçlanan astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş

FETÖ'cü olmakla suçlanan astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş
Tel Abyad'da ABD bayrağının asıldığı direk kaldırıldı

Tel Abyad'da ABD bayrağının asıldığı direk kaldırıldı
Afrin’e gitmek için askerlik şubesine koştular

Afrin’e gitmek için askerlik şubesine koştular
Azez'de gazetecilere ateş açıldı

Azez'de gazetecilere ateş açıldı
Kiliseden Türk bayraklı destek

Kiliseden Türk bayraklı destek
Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldular

Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldular