İstanbul’da binlerce şişe sahte içki ele geçirildi

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Nuri Turan

Fatih’te yılbaşı öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 120 bin adet doldurulmuş sahte içki şişesi ele geçirilmişti. Ekiplerin çalışması ve ihbarların değerlendirilmesi üzerine aynı sokak üzerinde bulunan 3 ayrı adrese de bugün yeniden operasyon düzenledi.Gerçekleştirilen operasyonda, 500 litre metil alkol, bin adet doldurulmuş sahte içki, 10 bin adet içki şişesi, yerli bandroller ve içki şişesi kapakları ele geçirildi. Sahte içki imalatı yaptığı şüphesiyle iki kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, el konulan sahte içki ve şişeler kamyonete yüklendi.(Caner Sönmez /İHA)