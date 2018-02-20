İstanbul'da bir araba düz yolda takla attı!

İstanbul Zeytinburnu’nda, direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Yasemin Albayrak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti

İstanbul'da bir araba düz yolda takla attı!
Kaza saat 13.30 sıralarında, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Ayazma Yolu Caddesi’nde meydana geldi. 34 MEL 18 plakalı otomobilin sürücüsü Yasemin Albayrak, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı.

Ters dönen araçta mahsur kalan Albayrak’ı çevredekiler otomobilden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, hafif yaralanan genç sürücüye ayakta müdahale etti. Kazada, hurdaya dönen otomobil, kurtarıcıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Yasemin Albayrak’ın arkadaşları, teselli etmeye çalışırken, kaza nedeniyle yol, bir süre çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yola devrilen aydınlatma direği ekipler tarafından kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA


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