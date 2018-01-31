İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu

İstanbul Başakşehir’de bir fırının yatakhanesinde ikisi yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu. 4 kişinin yedikleri tavuktan ya da karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği belirtilirken, kesin ölüm nedenlerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeden sonra netlik kazanacağı bildirildi. Fırın sahipleri gözaltına alındı

İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
Adem Porsuk, (24) kardeşi Oktay Porsuk, (17) Suriyeli Agıl Resıd (19) ve soyadı tespit edilemeyen Hikmet isimli Pakistanlı, Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerindeki fırında çalışıyor, fırının yatakhanesinde kalıyordu. Dün gece saat 23.30 sıralarında fırının sahibi fırına geldi.
 

POLİS EKİPLERİ DE GELDİ


Hamur kazanını kontrol ettikten sonra hamur hazırlanmasın için yatakhanede uyuyan 4 çalışanı uyandırmaya çıktı. Çalışanlara uyanmaları için seslendi ancak uyanmadılar. 4 çalışanın nefes almadığını farketti. Hemen 112 sağlık ekibini aradı, yardım istedi. Olay yerine polis ekipleri de geldi. Sağlık ekibi 4 kişiyi hemen hastaneye kaldırdı. Ancak 4 kişi için çok geçti, hepsi ölmüştü. 
 

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR


Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, cesetler üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Polis yaptığı araştırmada, 4 çalışanın akşam tavuk yediklerini belirledi. Yemekten arta kalan tavuk parçalarından incelenmek üzere numune alındı. 4 fırın çalışanının karbonmonoksit zehirlenmesine de maruz kalmış olabilecekleri değerlendirildi.

Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedenlerinin burada yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi. Polis savcılık talimatıyla fırın sahipleri R.Y ve O.T’yi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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