İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu

POLİS EKİPLERİ DE GELDİ

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Mehmet Nuri Turan

Adem Porsuk, (24) kardeşi Oktay Porsuk, (17) Suriyeli Agıl Resıd (19) ve soyadı tespit edilemeyen Hikmet isimli Pakistanlı, Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerindeki fırında çalışıyor, fırının yatakhanesinde kalıyordu. Dün gece saat 23.30 sıralarında fırının sahibi fırına geldi.Hamur kazanını kontrol ettikten sonra hamur hazırlanmasın için yatakhanede uyuyan 4 çalışanı uyandırmaya çıktı. Çalışanlara uyanmaları için seslendi ancak uyanmadılar. 4 çalışanın nefes almadığını farketti. Hemen 112 sağlık ekibini aradı, yardım istedi. Olay yerine polis ekipleri de geldi. Sağlık ekibi 4 kişiyi hemen hastaneye kaldırdı. Ancak 4 kişi için çok geçti, hepsi ölmüştü.Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, cesetler üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Polis yaptığı araştırmada, 4 çalışanın akşam tavuk yediklerini belirledi. Yemekten arta kalan tavuk parçalarından incelenmek üzere numune alındı. 4 fırın çalışanının karbonmonoksit zehirlenmesine de maruz kalmış olabilecekleri değerlendirildi.Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedenlerinin burada yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi. Polis savcılık talimatıyla fırın sahipleri R.Y ve O.T’yi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.