İstanbul'da bir kadın internetten tanıştığı koca adayı tarafından dolandırıldı



"MAAŞIMI VE BANKADAKİ PARAMI VERDİM"



40 BİN LİRA KREDİ DE ÇEKTİRMİŞ



"BİR DAHA BURAYA GELME"

Adem Özdoğan

İstanbul’da yaşayan 30 yaşındaki Gönül İ., ‘Ciddi ilişki’ adı altında evlilik sitesine girerek Bekir N. isimli kişiyle tanışması hayatını kâbusa çevirdi.9 ay önce arkadaş olduğu adamın kendini dolandırdığını söyleyen genç kadın, “Önce telefonla sonra yüzyüze görüşmeye başladık. Bana borç para verdiği arkadaşının parasını ödemediğini o yüzden de kredi kartlarını ödeyemediğini söyledi. Ben de bu süreçte ona maaşımı ve bankadaki paramı verdi. Yine benim kartımdan giyim ve ev eşyası aldı” dedi.Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre; Bir süre sonra Bekir N.’nin kendisine bankadan 40 bin TL kredi çektirdiğini de anlatan Gönül İ., “Evlilik aşamasına geldiğimiz için düşünmeden kredi çektim. Ama taksitleri ödemedi. Parayı istediğimde ise ‘sen öde ben sana sona öderim. Artık beni arayıp sorma işyerime de gelme sonu kötü olur’ diye tehditlerde bulundu. Psikolojim bozuldu aileme durumu anlattım ama yine de ödeme yapmadı.Telefon numarasını ve evini değiştirdi. İşyerine de bir iki defa gittiğimde beni tersleyerek ‘hayatımla oynama, senin yüzünden işimi kaybedeceğim, buraya bir daha gelme’ gibi sözler söyleyerek beni kovdu” diye anlattı. Gönül İ. şikayet dilekçesinde Bekir N.’den, “Hakaret, tehdit ve dolandırıcılık” suçlarından hakkında dava açılarak hapisle cezalandırılmasını istedi..