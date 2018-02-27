İstanbul'da bir kişi yürüyen merdivenlerin içine düştü



KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İBB'DEN AÇIKLAMA: TEHLİKELİ BÖLGEYE GİRMİŞTİR

Serap Belovacıklı

İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdiven önce aniden durdu, ardından tekrar hareketlendi.Yürüyen mervidenlerin paletlerinin kopması sonucu ortada oluşan boşluğa bir kişi düştü.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Oluşan boşluktaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.Kaza anında merdivende onlarca kişi bulunuyordu.İTÜ Metro İstasyonundaki kaza ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı."Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven, tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş vatandaş altına düşmüştür. İtfaiye olay yerinde yaralı vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışıyor. Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor"