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İstanbul'da bir kişi yürüyen merdivenlerin içine düştü

İstanbul'da bu akşam İTÜ Metro İstasyonunda kötü bir kaza yaşandı. İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişiyi kurtarmak için çalışmaları sürüyor

27 Şubat 2018, Salı 18:48
İstanbul'da bir kişi yürüyen merdivenlerin içine düştü
İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdiven önce aniden durdu, ardından tekrar hareketlendi.

Yürüyen mervidenlerin paletlerinin kopması sonucu ortada oluşan boşluğa bir kişi düştü. 


KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR


Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Oluşan boşluktaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaza anında merdivende onlarca kişi bulunuyordu.


 

İBB'DEN AÇIKLAMA:  TEHLİKELİ BÖLGEYE GİRMİŞTİR


İTÜ Metro İstasyonundaki kaza ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: 

"Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak  bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven, tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş vatandaş altına düşmüştür. İtfaiye olay yerinde yaralı vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışıyor. Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor" 

 


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