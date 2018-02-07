İstanbul'da bitcoin dolandırıcılığı! 1.3 milyon lira çaldılar



ŞİFREYİ ELE GEÇİRİP, ŞEYTANİ PLANI KURDU



AÇTIRDIĞI SAHTE HESAPLARA AKTARDI

YASTIK ALTINDAN 680 BİN LİRA NAKİT ÇIKTI

Adem Özdoğan

Şirketin hesaplarından 1 milyon 300 bin lirayı boşaltan portföy yöneticisi, kendisine aldığı 500 bin liralık ciple dikkati çekince, şirketin incelenen kayıtlarından hesabı boşaltan şahıs olduğu belirlendi. Dolandırıcılık olayında kendisine yardım eden 2 arkadaşıyla birlikte yakalanıp gözaltına alınan eski dansçı yeni portföy yöneticisi Aykan Dede'nin evinde yapılan aramada ise boşalttığı şirket hesaplarından çaldığı 680 bin lira nakit para ele geçirildi."Bitcoin" ticareti yapan bir firmanın geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı "hesaplarımız kendiler rıza ve irademiz dışında boşaltıldı" yönündeki başvurusuyla polis tarafından başlatılan çalışmalarda, şikayetçi şirketin hesaplarından 1 milyon 300 bin lira çalındığı belirlendi. Tespit üzerine derinleştirilen soruşturmada, firmanın sistemlerine giren bilgisayar log kayıtları incelemeye alındı. Araştırmalarda, firma çalışanı Aykan Dede şüpheli olarak değerlendirilip takibe alındı. Şikayetçi şirkette portföy yöneticisi olarak çalışan Aykan Dede'nin, aralarında satış onaycısınında bulunduğu firma üst düzey yöneticilerinin şifre bilgilerini ele geçirdiği tespit edildi. Kısa süre önce kendisine 500 bin lira değerinde lüks bir cip alan Aykan Dede'nin bir şekilde ele geçirdiği şifrelerle 2 arkadaşını şirketin sistemine üye yapıp daha sonra arkadaşlarına bir bankada hesap açtırdığı ve bu hesap üzerinden 1 milyon 500 bin liralık "Bitcoin"i satın almış gibi gösterip bankaya para yatırmadığı tespit edildi.Polis yaptığı soruşturmada, Aykan Dede'nin uzak bilgisayarla şirketin sistemiyle bağlantı kurduğunu ve dikkat çekmemek için 2 hafta boyunca internet üzerinden işlem yapıp işlemlerde 200 bin lira zara gösterdikten sonra 1 milyon 300 bin liralık kripto parayı arkadaşları adına sattığını ve paraları suç ortağı arkadaşlarına açtığı hesaba yatırtıp daha sonra çektirdiğini tespit etti.Çaldığı paralardan küçük bir payda suç ortağı arkadaşlarına verdiği tespit edilen Aykan Dede'nin, geriye kalan paranın 500 bin lirasıyla bir akrabasının üzerine lüks bir cip satın aldığı, 680 bin liralık nakit kısmı ise evde sakladığı tespit edildi. Çalışmaların ardından harekete geçen polis, 3 farklı adrese düzenlediği baskınla Aykan Dede ve 2 suç ortağını gözaltına alırken, evinde yapılan aramada ise yastık altında çalıntı 680 bin lira ele geçirildi.