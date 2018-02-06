İstanbul'da Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu: Evinden balya balya para çıktı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda sanal para aracı Bitcoin ticareti yapan bir firmada görevli bir kişi, başka şahıslar adına hayali hesaplar açarak kendi çalıştığı firmayı dolandırdığı gerekçesiyle yakalandı

06 Şubat 2018, Salı 21:23
İstanbul'da Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu: Evinden balya balya para çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Türkiye’de son dönemlerin gözde yatırım aracı Bitcoin ticareti yapan 4 büyük firmadan birinin, para yatırılmadan 'yatırılmış' gibi gösterilerek açılan hayali hesaplar üzerinden dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.




Artan şikayet üzerine savcılık talimatı ile harekete geçen polis, söz konusu soruşturma kapsamında, firma çalışanı A.D.’nin mesai arkadaşlarının sistem şifrelerini hileli yöntemlerle elde ettiğini ve bu hesaplar üzerinden 2 kişiyi 1 milyon 500 bin lira teminat yatırmadan 'yatırmış' gibi göstererek üye yaptığını tespit etti.
 

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


A.D.’nin daha sonra, dikkat çekmemek için çalıştığı şirketten bağımsız bilgisayarlardan girdiği iki hesapta kısa süreli ‘alım’ ve ‘satım’ yaptıktan sonra bir miktar zarar etmiş göstererek hesaplara 1 milyon 300 bin yatırdığı ve şüphelilere paraları çektirdiği belirlendi. Siber polisi, yapılan tespitlerin ardından 4 Şubat Pazar günü düzenlenen operasyonda, firma çalışanı A.D.’nin de içinde olduğu Bitcoin dolandırıcısı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

500 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ LÜKS CİPE EL KONULDU


Firma çalışanının adresinde yapılan aramada, 680 bin lira para ele geçirildi. Aynı operasyonda şüpheli A.D’nin, başka bir arkadaşının üzerine aldığı ve plakasını oğlunun adıyla çıkarttığı öğrenilen 500 bin lira değerindeki lüks cipe de el konuldu.

Polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan firma çalışanı A.D. tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında yakalanan diğer iki şüphelinin ise ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest kaldığı öğrenildi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Otomobilin bagajından kaçaklar çıktı

Otomobilin bagajından kaçaklar çıktı
Yavru köpekleri canice öldüren şahıs hakkında işlem başlatıldı

Yavru köpekleri canice öldüren şahıs hakkında işlem başlatıldı
Diyarbakır'da bir adam oğlunun gözü önünde öldürüldü

Diyarbakır'da bir adam oğlunun gözü önünde öldürüldü
İstanbul'da dehşet! Tuvalet ücretini ödemeyip silahla vurdu

İstanbul'da dehşet! Tuvalet ücretini ödemeyip silahla vurdu
Son dakika! Kayseri'de banka soygunu

Son dakika! Kayseri'de banka soygunu
Adıyaman'da bir kadın 4 yaşındaki hasta çocuğunu boğarak öldürmeye çalıştı

Adıyaman'da bir kadın 4 yaşındaki hasta çocuğunu boğarak öldürmeye çalıştı
Konya'da TIR şoförü iki otomobile çarptıktan sonra kaçtı

Konya'da TIR şoförü iki otomobile çarptıktan sonra kaçtı
Vahşet! Maltepe'de 1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye kurşun yağdırdılar

Vahşet! Maltepe'de 1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye kurşun yağdırdılar
Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil minibüslere çarptı: 2 ölü

Otomobil minibüslere çarptı: 2 ölü
Bulunamayan ceset davasında 29 yıl hapis

Bulunamayan ceset davasında 29 yıl hapis