İstanbul'da çekiçle öldürülen müteahhit cinayetinde katil oğlu çıktı



BABASININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI



BİNADAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Serap Belovacıklı

Müteahhit Cafer Çelik’in Beyoğlu, Örnektepe, Etibank Caddesi 2/4 numarada satılığa çıkardığı daireyi almak isteyen bir müşteriyle buluşmak için dün sabah saatlerinde evden çıktı. Aile sakinleri, en son saat 11.00 sıralarında görüştükleri Cafer Çelik’i birkaç kez telefonla aramalarına rağmen cevap alamayınca aramaya çıktı.Müteahhitin küçük oğlu Ramazan Çelik satılığa çıkardıkları dairenin bulunduğu sokak girişinde babasının otomobilini gördü. Binaya giren Ramazan Çelik, en üst kattaki dairenin kapısının kapalı olduğunu görerek zile bastı. Çelik, kapıyı açan olmayınca bu kez babasını cep telefonundan aradı. Babasının telefonunun daire içinde çaldığını anlayan Ramazan Çelik, tüm zorlamalarına rağmen kapıyı açamadı. Komşulardan yardım isteyen Ramazan Çelik, çatı katına çıkarak buradan daireye girdi. Ramazan Çelik, babasının kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren Ramazan Çelik, bina sakinleri ve mahalleli tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.Yapılan incelemelerde müteahhit Cafer Çelik’in, cesedinin yanında bulunan çekiçle kafasına vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İncelemelerin ardından, Çelik’in cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunup, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Binadan koşarak 2 kişinin çıktığı görüldü. Binadan çıkanlardan birinin müteahhidin oğlu K.Çelik olduğu belirlendi. K.Çelik, gözaltına alındı. Yanındaki S.C.’de yakalandı. K.Ç, emniyette, "Babam sürekli beni dövüyordu, kötü davranıyordu. Bu konuyu konuşmak için dün öğle saatlerinde, çatı katındaki dairede buluştuk. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı. Bana saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım. Bu sırada odadaki çekiç elime geçti. Başına bir kez vurdum" dediği öne sürüldü.Polis yaptığı araştırmada, babanın S.C. tarafından ev satın alma bahanesiyle eve sokulduğu, oğlu K.Ç’nin de peşinden girerek çekiçle babasını öldürdüğü belirlendi.