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İstanbul’da Chris Corner’ın solo projesi IAMX heyecanı

Öncü İngiliz trip-hop topluluğu Sneaker Pimps’in solisti Chris Corner’ın solo projesi IAMX, İstanbullu hayranlarıyla buluşacak

İstanbul’da Chris Corner’ın solo projesi IAMX heyecanı
Her sene yeni bir stüdyo albümle karşımızda olan Chris Corner, Şubat ayında yayınlanacak yeni albüm ‘Alive in New Light’ın hemen ardından 31 Mart’ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak ve yine unutulmaz bir IAMX gecesi yaşatacak. Freebird Agency ve Vera Müzik’in ortaklaşa düzenlediği konser, If Performance Hall Beşiktaş’ta gerçekleşecek.

2003 yılından beri sürdürdüğü solo çalışmalarında trajediyi şova çeviren, duygusal konsepti, karanlık ve harekete geçiren müzikal altyapıyla kendine has bir kabare sunuyor Chris Corner.

Sıra dışı müzisyenin ilk albümü ‘Kiss&Swallow’ itibariyle elektronik içine işleyen çılgın gitarlara Chris’in erotik ve kendine özgü vokalleri eklendiğinde oluşan uyum IAMX’in keskin karakterini belirlemişti.




 


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