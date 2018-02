İstanbul’da Chris Corner’ın solo projesi IAMX heyecanı

Nazlı Erdol

Her sene yeni bir stüdyo albümle karşımızda olan, Şubat ayında yayınlanacak yeni albüm ‘Alive in New Light’ın hemen ardından 31 Mart’ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak ve yine unutulmaz birgecesi yaşatacak.ve’in ortaklaşa düzenlediği konser,’ta gerçekleşecek.2003 yılından beri sürdürdüğü solo çalışmalarında trajediyi şova çeviren, duygusal konsepti, karanlık ve harekete geçiren müzikal altyapıyla kendine has bir kabare sunuyor Chris Corner.Sıra dışı müzisyenin ilk albümü ‘’ itibariyle elektronik içine işleyen çılgın gitarlara Chris’in erotik ve kendine özgü vokalleri eklendiğinde oluşan uyum IAMX’in keskin karakterini belirlemişti.