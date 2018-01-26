İstanbul'da cinayet! Kız kardeşinin sevgilisini öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi kız kardeşinin sevgilisini öldürdü. 

26 Ocak 2018, Cuma 09:28
İstanbul'da cinayet! Kız kardeşinin sevgilisini öldürdü
İstanbul Bahçelievler'de arkadaşlarıyla eğlenen Tufan Gül (28), sabaha karşı kız kardeşiyle kaldığı eve geldi. Salonda kız kardeşi M. Gül'ün (25) sevgilisi Soner Alkış'ı (26) gören Tufan Gül, iki el ateş ederek öldürdü.Tufan Gül kaçarken, kız kardeşi M.G. ise polise verdiği ifadede, ayrılmak istediği için kendisini darp eden Soner Alkış'ı kendisinin öldürdüğünü iddia etti. Polis, yakaladığı ağabey ve kız kardeşinin ellerinden barut izi incelemesi yaptı. Katil, kriminal inceleme sonucunda ortaya çıkacak.

Sabah


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