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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 3 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 31 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


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