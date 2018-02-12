İstanbul’da dehşet anları, arkadaşını defalarca bıçakladı

Kağıthane’de bir kişi, verdiği borcu alamadığı arkadaşını sokak ortasında bıçakladı. Defalarca bıçaklanan genç hayatını kaybetti, saldırgan ise tutuklandı

12 Şubat 2018, Pazartesi 14:54
İstanbul’da dehşet anları, arkadaşını defalarca bıçakladı
Kağıthane Çağlayan’da Suriye uyruklu Egid A.S., önceden borç verdiği 5 bin lirasını alamadığı Suriye uyruklu arkadaşını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz 31 Ocak Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Park Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre,  Suriye uyruklu Egid A.S., arkadaşı İsmail Zaza'ya 5 bin lira borç para ve cep telefonu verdi. Aradan bir süre geçmesi sonrasında Egid A.S., arkadaşı Zaza’yı arayarak borcunu istedi. Ancak Zaza arkadaşını oyalayarak borcunu ve telefonu vermedi. Bunun üzerine Egid A.S. borç konusunu konuşmak üzere Zaza’yı arayarak randevu istedi. Kişiler, sokak üzerinde buluşarak konuyu konuşmaya başladı. Kısa bir süre sonra kişiler arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye ardından da bıçaklı kavgaya dönüştü. Arbede esnasında Egid A.S., cebinden çıkarttığı bıçağı İsmail Zaza'ya sapladı. Defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Zaza topallayarak kaçmaya çalıştı. Egid A.S. ise farklı yöne doğru yürüyerek uzaklaştı. Kanlar içinde kalan Zaza, çevredeki vatandaşlar yardımıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ikili sokak üzerindeki bina arasında konuşmaya başlıyor. Sözlü tartışmanın yaşanması üzerinde aralarında arbede çıkıyor. Bu esnada ikili birbirine tekme ve tokatlarla saldırıyor. Kavganın ardından kişilerden biri cebinden bıçak çıkartıyor. Zanlı daha sonra arkadaşını defalarca bıçaklıyor. Zanlı yürüyerek olay yerinden uzaklaşıyor.



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