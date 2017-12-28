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İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu

Avcılar Denizköşkler sahilinde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kıyıya çıkartılan cesedin uzun süredir denizde olduğunu belirledi

28 Aralık 2017, Perşembe 20:55
İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu
Avcılar Denizköşkler sahilde öğle saatlerinde vatandaşlar denizde karaya vurmuş erkek cesedi gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak cesedi denizden çıkartmak için Deniz Polisi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıç polisler denizden cesedi kıyıya getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Kaygan zeminde cesedi çıkartmakta zorlanan polisler, el ele tutuşarak cesedi yukarı çıkarttı. Uzun süredir denizde olduğu belirlenen ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan denizde bulunan cesedi çekmek için toplanan vatandaşlar polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Volkan Kayalar / İHA)
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