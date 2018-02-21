İstanbul'da dev operasyon: 200 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de düzenlediği operasyonda 200 kilo skunk ele geçirdi.

İstanbul'da dev operasyon: 200 kilo skunk ele geçirildi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de 14 Şubat’ta uyuşturucu madde sattığını belirlediği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri bir ev ve arabada yaptığı operasyonda 200 kilo skunk ele geçirdi.  Operasyon kapsamında Kosova uyruklu D.R.(27) ve Arnavut uyruklu J.A.(33) gözaltına alındı. Vatan Caddesi’ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

LABORATUVARDA HAZIRLANIYOR

Emniyet kaynakları, ‘Skunk’ isimli uyuşturucunun laboratuvar ortamında hint kenevirinin genetiğini değiştirerek üretildiğini belirtti. Ele geçirilen uyuşturucu madenin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi. 

DHA


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