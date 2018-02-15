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İstanbul'da dev operasyon! Özel harekat polisi de destek verdi

İstanbul'un bütün ilçelerinde, 2 bin 400 polisle asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlere, özel harekat polisleri de katıldı

İstanbul'da dev operasyon! Özel harekat polisi de destek verdi
İstanbul'un 39 ilçesinde 2 bin 400 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" adlı denetimler yapıldı. Daha önce belirlenen 150 noktada denetimler gerçekleştirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonu ile gerçekleştirilen operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Kadıköy'de oluşturulan denetim noktasında polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup arama yaptı.


ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE KATILDI


Ekipler, araçlardan indirdikleri kişileri ve şüpheli buldukları yayaları GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolünden geçirdi. Helikopter destekli yapılan denetimlere özel harekat polisleri de katıldı.



Fatih'te oluşturulan polis noktasından da durdurulan araçlar aranırken araçtan indirilenler ve yayalar kimlik kontrolünden geçirildi. Köpeklerinde kullanıldığı denetimlere burada da polis helikopteri destek verdi.



 


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