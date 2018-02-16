İstanbul'da doktoru bıçaklayıp sopayla dövdüler!

Bahçelievler'de görevli olduğu sağlık merkezinden çıkıp evine giden doktor Ebubekir Aslan, 3 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı.

16 Şubat 2018, Cuma 21:06
İstanbul'da doktoru bıçaklayıp sopayla dövdüler!
İstanbul Bahçelievler'de saat 17.00 sıralarında, 1 No’lu Göçmen Sağlık Birimi’nde görevli 43 yaşındaki doktor Ebubekir Aslan, mesai bitimi sağlık merkezinin hemen karşısındaki bakkal dükkanına uğradı.


3 KİŞİ TAKİP EDİP BACAĞINDAN BIÇAKLADI


Alışveriş yapıp buradan ayrılan Aslan, evine doğru yürümeye başladı. Kendisini takip eden 3 kişi, Aslan’ı sokakta durdurdu ve bacağından bıçakladı. Saldırganlar, Ebubekir Aslan’ı sopayla da darp ettikten sonra kaçtı.


SAĞLIK DURUMU İYİ


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan doktoru Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık merkezinin karşındaki bakkalı işleten Hidayet Aşkın Ayhan, doktor Ebubekir Aslan’ın olaydan dakikalar önce alışveriş yaptığını, ellerinde sopalar bulunan saldırganların da 3 kişi olduğunu belirtti.


SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCESİ KAMERADA


Ebubekir Aslan’ın, olaydan önce bir bakkal dükkanına girip alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu olduğu görülen Aslan bakkala girip alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yola çıkıyor.

 

SALDIRGANLAR ARANIYOR 


Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


 


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