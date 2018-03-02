İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı! Kurşunlarken selfie çektiler

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay motosikletle geldikleri bir eğlence mekanını kurşunlayan adam, selfie video çekip olayı babasına gönderdi. Adamın eğlence mekanına ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı! Kurşunlarken selfie çektiler
Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'ne bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce bir konu bulunan iş yerinin önüne motosiklet gece 04.40 sıralarında gelen 2 şüpheli şahıstan birisi motosikletten inerek belindeki silahı çıkardı. Şüpheli şahıslardan birisi iş yerine rastgele ateş ederken diğeri ise cep telefonu ile selfie çekerek babasına gönderdi. Şüphelinin bu hareketi neden yaptığı anlaşılamazken, olayı gerçekleştiren şahıslar kaçtıktan bir süre sonra silahla birlikte, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Dedektiflerince yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adliye sevk edildikleri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye kaydedildi . Görüntülerde şahıslar motosikletiyle eğlence mekanına gelerek ateş açmaya başlıyor. Ardından saldırganlar kaçarken, mekandakiler panikle dışarı çıkıyor Öte yandan şüphelilerin kısa selfie videoları da görülüyor.


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