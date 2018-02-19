İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler hangileri? (19-20 Şubat)

Büşra Kamış

Hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki pek çok ilçede planlı kesinti yapılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ 19-20 Şubat tarihli planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte kesinti yaşanacak İstanbul ilçeleri...AKŞEMSETTİN Mh., ULUBATLI HASAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11316-28121 tm)YILDIZTABYA Mh., ŞAFAK Sk., SÜZER Sk., BAYIR Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11527-28657 tm)OSMANİYE Mh., OSMANİYE MEKTEBİ Sk., SIĞIRTMAÇ Sk., CAMİ Sk., FİLDAMI Sk., CEMİYET Sk., KİREÇ OCAĞI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:3011532-1179)OSMANİYE Mh., AKSU OSMANİYE YOLU Sk., ÜMRANİYE Sk., ÜMRANİYE ÇIKMAZI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11531-1009)EMNİYET EVLERİ Mh., BAYIRCA Sk., ERİŞ Sk., GÖRGÜ Sk., GÜVERCİN Sk., İŞLER Sk., NEBİYE Sk., ÖZCAN Sk., ŞENER Sk., YENİÇERİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11616-9210)ESENTEPE Mh., DEDE KORKUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11611-9910)AYAZAĞA Mh., 215. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11613-9780)İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11620-28446 TM)NİŞANCI Mh., DAVUTAĞA Cd., DAVUTAĞA KABRİSTAN Sk., OTAKÇILAR Cd., ŞAİR HAKANİ Sk., NAZPERVER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11640-8354)MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., FAZILPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11642-8537)BALIKYOLU Mh., 455. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11648-20293 dp:9)SANAYİ Mh., ÇİNÇİNDERE Cd., DAVUTPAŞA Cd., SANCAKLI Cd., GENÇOSMAN Mh., GEÇİT Sk., TAVUS Sk., GÜZELLER Sk., SEMİZ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11656-484)ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNDOĞDU Sk., KINALITEPE Sk., GÜNAY Sk., ALTAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11657-522)TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., CİCOZ YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11641-8356)ÇAKIL Mh., ELBASAN Mh., FERHATPAŞA Mh., SEVGİ Sk., HEYBETLİ ÇIKMAZI Sk., MERİÇ ÇIKMAZI Sk., TUNA ÇIKMAZI Sk., ARDA Sk., GÜLDEFNE ÇIKMAZI Sk., KEKLİK ÇIKMAZI Sk., KARTEPE Sk., GONCA Sk., TİYATRO Sk., BAYIR Sk., AYDER Sk., BİLGE KAĞAN Sk., BİLGEHAN Sk., DEFNE Sk., KURŞUNLU Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11672-23289-23061-23333-23630-23340-23166-23369-23092-23254-23253-23235-23544-23578-23527-23388-23488-23173-23627-23515-23069-23145)GÖKÇEALİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11699-23507 23726 23661 23029 23445)ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11698-23211-23139-23066-23323-23067-23089-23331-23297-23064)LEVAZIM Mh., KORU Sk., KÜLTÜR Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11719-3483)NİSBETİYE Mh., AYTAR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11721-3539)BEBEK Mh., CEVDETPAŞA Cd., ECZANE ÇIKMAZI Sk., İNŞİRAH Cd., YOĞURTÇU ZÜLFÜ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11724-3648)GAZİ Mh., 1446. Sk., 1448. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11728-28474 TM)AKŞEMSETTİN Mh., ALPEREN Cd., AYTAÇ Sk., ŞEBNEM Sk., HUZUR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11703-28112 TM)YUNUS EMRE Mh., 1407. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11706-28030 TM)ATATÜRK Mh., BOĞAZİÇİ Sk., KURUÇEŞME Cd., ADALET Sk., DAĞHAN Sk., ORHAN VELİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11738-20036)ZAFER Mh., BAHARGÜLLÜ Sk., CUMHURİYET Cd., DUMLUPINAR Cd., ÇINAR 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11741-31148)HÜRRİYET Mh., 278. Sk., 279. Sk., 277. Sk., 280. Sk., 281. Sk., 282. Sk., 500 EVLER Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11743-28244 tm)ZAFER Mh., ÇINAR 1 Sk., HÜRRİYET Mh., SÜMBÜL Sk., AHMET YESEVİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11744-31549)YEŞİLKENT Mh., G-612 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11755-20534 dp:2)YEŞİLKENT Mh., TEVFİK FİKRET Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11756-20790 DP:3)YAKUPLU Mh., KANUNİ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11702-21945 TM DP-10)MOLLA GÜRANİ Mh., EMİN ALİ YAŞİN Sk., ÇAĞANAK Sk., FINDIKZADE Sk., OĞUZHAN Cd., UYGAR Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11770-2012)HÜSEYİNAĞA Mh., BALO Sk., BÜYÜK BAYRAM Sk., İSTİKLAL Cd., KÜÇÜK BAYRAM Sk., SOLAKZADE Sk., TOPÇEKENLER Sk., YEŞİLÇAM Sk., ŞEHİT MUHTAR Mh., SÜSLÜ SAKSI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11794-3802)CEVATPAŞA Mh., BİRLİK Sk., FIRIN Sk., ŞEHİT BAHTİYAR AYDIN Cd., KEMALİYE Sk., KOMİSER REŞAT Cd., GÖKHAN Sk., TEVFİK FİKRET Cd., ADEM YAVUZ Cd., TURNA Sk., 100. YIL Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., UTKU Sk., YILMAZ Sk., ÇALIŞKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11812-8628 - 8629)YEŞİLPINAR Mh., ÇİÇEKSUYU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11735-28107 TM)YEŞİLPINAR Mh., MERCAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11737-28107 TM)HÜRRİYET Mh., DUMLUPINAR Cd., SÜMBÜL Sk., HÜRRİYET Cd., MAHMUTBEY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11742-31506)TOPKAPI Mh., TOPKAPI Cd., URBAN Sk., BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU Sk., EMİN MOLLA Sk., UN DEĞİRMENİ Sk., KOLTUKÇU TAHİR Sk., FATMA SULTAN CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11771-2208)AKŞEMSETTİN Mh., SEVCAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11780-28121 tm)ÜSKÜDARSaat 10.00 -16.00 saatleri arasındaMahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KALFA ÇEŞMESİMahalle: BARBAROS - Sokak: ÇAMLIKMahalle: BARBAROS - Sokak: GÜLBESTE ÇIKMAZIMahalle: BARBAROS - Sokak: TOPHANELİOĞLUSANCAKTEPESaat 13.00 - 17.00 saatleri arasındaMahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: FIRATMahalle: MEVLANA - Sokak: FERHATMahalle: YENİDOĞANMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SÜMBÜLMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SAADETMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BADEMMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İNEBOLUMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: RESSAMMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: DALGAMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: HUZURMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AKINMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AMAÇMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEYZAMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: CELİLMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇATALMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇAYIRMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TUNAHANMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: HANDEGÜLMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ŞERİFMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ŞÜKRANMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: UFUKMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: GEVHERMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: MÜŞTAKMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İLBAMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İSMETMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: MEHTAPMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: PERİMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: RAHMANMahalle: YENİDOĞAN - Sokak: EFTELYAMahalle: MERVE - Sokak: SIDDIKMahalle: ATATÜRK - Sokak: KARAYEMİŞMahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEVMahalle: ATATÜRK - Sokak: DARILMAZMahalle: ATATÜRK - Sokak: DUMANLARMahalle: ATATÜRK - Sokak: EMRAHMahalle: ATATÜRK - Sokak: VAROLMahalle: ATATÜRK - Sokak: ÖZTOKBEYKOZ10.00 - 14.00 saatleri arasındaMahalle: İNCİRKÖY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOYMahalle: PAŞABAHÇE - Sokak: SUNAZIRIMahalle: PAŞABAHÇE - Sokak: REŞADİYE BAĞLARMahalle: ÇİĞDEMMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SAKIZ ÇIKMAZIMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SUYOLU İBRAHİMBEYMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: YENİ BAĞLARMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: YONCAMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KILIÇMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AÇELYAMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ECELERMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ÇETİNKAYA ÇIKMAZIMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MOZAİK ÇIKMAZIMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KATIRCIMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MEHMET AKİF ERSOYMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: REŞADİYE BAĞLARMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: RIFATBEYMahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AKÇAKALE ÇIKMAZI