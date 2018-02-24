İstanbul'da feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

İstanbul Maltepe'de D-100 karayolunda otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.
 

İstanbul'da feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu
İstanbul'da Maltepe D-100 Karayolu Edirne İstikameti Esenkent Mevkii'nde saat 01.30 sıralarında karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya 06 GC 2641 plakalı araç çarptı.

Yolun en sol şeridinde meydana gelen kazada Burak Kaya (24) yere yığılırken ismi öğrenilemeyen sürücü ise durumu hemen 112 Acil Servis'e haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.


Yolun sol şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlandı. Cenazenin kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


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