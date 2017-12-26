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İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde DAEŞ Terör örgütüne yönelik İstanbul genelinde operasyon düzenledi

İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülken operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi
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