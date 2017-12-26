İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde DAEŞ Terör örgütüne yönelik İstanbul genelinde operasyon düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha!
Suriyeli hamile kadını taciz eden sapık tutuklandı!
Arap turistler Uludağ'a akın etti
Süper Loto'da büyük ikramiye 20 milyon TL (28 Aralık 2017 Süper Loto sonuçları)
İstanbul Beylikdüzü'nde bir evde iki kadın vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı
İstanbul’da yılbaşında hava nasıl olacak? (Meteoroloji 29 Aralık son dakika hava durumu raporu)
FETÖ askeri sınav sorularını çalıp sağlık raporunda da yardım etmiş!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş gazetesine mektup
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti
Sobe! Hırsız, kapı dürbünündeki kameraya böyle yakalandı
ByLock tuzağından tahliye edilenler için yeni KHK geliyor
2018’de İkizler burcunu neler bekliyor? (İkizler burcu 2018 ilk çeyreği)
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davasının heyeti değişti