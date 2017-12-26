İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu

İdil Janet Demiray

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülken operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi