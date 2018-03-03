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İstanbul'da gündüz geceye döndü! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji, bugün İstanbul ve çevresi için kuvvetli rüzgâr, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ''Bugün il genelinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir'' denildi. Marmara Denizi’ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri ile Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İstanbul öğle saatlerinde gece gibi oldu, şehrin birçok yerinde de dolu yağdı

03 Mart 2018, Cumartesi 14:05
İstanbul'da gündüz geceye döndü! (İstanbul hava durumu)
İstanbul ve çevresinde bugün şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor.

Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ''Bugün il genelinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir'' denildi.


VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ


Marmara Denizi’ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri ile Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İskeleye gelenler, görevliler tarafından ve anonslar yapılarak uyarıldı. Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Denizde oluşan dalgalar kıyıyı vurdu. 


İSTANBUL'DA DOLU YAĞDI


Güne şiddetli rüzgar ve fırtına ile başlayan İstanbul'da sağanak yağmur ve dolu etkili oldu. Şehrin çeşitli noktalarında görülen şiddetli yağmur ve dolu, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. 


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