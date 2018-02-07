İstanbul'da iki ilçede su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, 7 Şubat 2018 Çarşamba Günü 22:00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe Günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle Beykoz ve Üsküdar ilçelerinin bazı noklarında su kesintisinin yapılacağı belirtildi.