İstanbul'da kadın mı yoksa erkek nüfus mu daha fazla?

114 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU VAR

İşte Türkiye'de kadın ve erkeklerin yaşam süresi

Senim Tanay

İBB Bilgi İletişim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bir çalışmadaki 2016 yılı verilerine göre İstanbul’da yaşayan 14 milyon 804 bin 116 kişiden 7 milyon 379 bin 726’sı kadın, 7 milyon 424 bin 390’ı da erkeklerden oluşuyor. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’nın yüzde 30,5’inin de İstanbul’dan sağlandığı belirtildi.Ayrıca toplam 975 mahalle bulunan İstanbul’da, 93 bin 958 kilometre uzunluğunda yolun 114 kilometresinin bisiklet yolundan oluştuğu kaydedildi.İBB, İstanbul’da bulunan akıllı ulaşım sistemlerine ait verileri de paylaştı. Buna göre şehirde 740 trafik kamerası, 584 trafik dedektörü, 2 bin 139 sinyalizasyon sistemi, 54 meteoroloji gözlem servisi, 317 "bluetooth" sistemi ve 75 dinamik mesaj servisi bulunuyor.Bu arada 2010 yılından bu yana kullanımda olan İstanbulkart sayısının 30 milyondan fazla olduğu açıklandı.