Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

SON DAKİKA

İstanbul'da kadın mı yoksa erkek nüfus mu daha fazla?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İletişim Daire Başkanlığı hazırlanan bir çalışmaya göre İstanbul'daki toplam nüfusun 7 milyon 379 bin 726’sı kadınlardan, 7 milyon 424 bin 390’ı erkeklerden oluşuyor

11 Ocak 2018, Perşembe 17:15
İstanbul'da kadın mı yoksa erkek nüfus mu daha fazla?
İBB Bilgi İletişim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bir çalışmadaki 2016 yılı verilerine göre İstanbul’da yaşayan 14 milyon 804 bin 116 kişiden 7 milyon 379 bin 726’sı kadın, 7 milyon 424 bin 390’ı da erkeklerden oluşuyor. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’nın yüzde 30,5’inin de İstanbul’dan sağlandığı belirtildi.

Türkiye’de 2016 yılında erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

114 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU VAR

Ayrıca toplam 975 mahalle bulunan İstanbul’da, 93 bin 958 kilometre uzunluğunda yolun 114 kilometresinin bisiklet yolundan oluştuğu kaydedildi.

İşte Türkiye'de kadın ve erkeklerin yaşam süresiİşte Türkiye'de kadın ve erkeklerin yaşam süresi

İBB, İstanbul’da bulunan akıllı ulaşım sistemlerine ait verileri de paylaştı. Buna göre şehirde 740 trafik kamerası, 584 trafik dedektörü, 2 bin 139 sinyalizasyon sistemi, 54 meteoroloji gözlem servisi, 317 "bluetooth" sistemi ve 75 dinamik mesaj servisi bulunuyor.

Bu arada 2010 yılından bu yana kullanımda olan İstanbulkart sayısının 30 milyondan fazla olduğu açıklandı.

Özgür Deniz KAYA/DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İşte kültürel miras Bayburt güvercini: Çift kukul (Türk Fısıldayıcısı)

İşte kültürel miras Bayburt güvercini: Çift kukul (Türk Fısıldayıcısı)
Kadınlar, porno sitelere daha çok girdi

Kadınlar, porno sitelere daha çok girdi
Brezilya’da Rus ruleti şoku!

Brezilya’da Rus ruleti şoku!

Balon balığı Antalya Körfezi'nde ortaya çıktı

Balon balığı Antalya Körfezi'nde ortaya çıktı
Aynı yıldızın etrafında dönen öte gezegenler tıpatıp aynı

Aynı yıldızın etrafında dönen öte gezegenler tıpatıp aynı
Muğla Milas'ta öğrencilerin oluşturduğu çipura figürü Guinness’e girdi

Muğla Milas'ta öğrencilerin oluşturduğu çipura figürü Guinness’e girdi
Karlı dağ manzaralı kaplıca keyfi

Karlı dağ manzaralı kaplıca keyfi
Cemal Süreya aramızdan ayrılalı 28 yıl olmuş... İşte şiirleriyle, sözleriyle Cemal Süreya

Cemal Süreya aramızdan ayrılalı 28 yıl olmuş... İşte şiirleriyle, sözleriyle Cemal Süreya
THY pilotu böyle emekli oldu

THY pilotu böyle emekli oldu
Çılgın Türkler! Uçan araba ve yarış arabası

Çılgın Türkler! Uçan araba ve yarış arabası
Elazığ'da bir köylüye meteor taşı piyangosu vurdu!

Elazığ'da bir köylüye meteor taşı piyangosu vurdu!