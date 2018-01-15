İstanbul'da kar hazırlığı



ARAÇLAR HAZIR BULUNUYOR

İdil Janet Demiray

nüniçin yaptığıuyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, harekete geçti.İBB ekipleri, kar yağışı nedeniyle yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşıve ana arterler başta olmak üzere birçok noktaya, kar küreme ve tuzlama araçlarını yerleştirdi.Ekipler, yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşısında olumsuz bir durum yaşanmaması için araçlarla hazır bulunuyor.