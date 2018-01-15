İstanbul'da kar hazırlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'
nün İstanbul
için yaptığı kar
uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, harekete geçti.
İBB ekipleri, kar yağışı nedeniyle yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
, E-5
, TEM
ve ana arterler başta olmak üzere birçok noktaya, kar küreme ve tuzlama araçlarını yerleştirdi.
ARAÇLAR HAZIR BULUNUYOR
Ekipler, yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşısında olumsuz bir durum yaşanmaması için araçlarla hazır bulunuyor.
İdil Janet Demiray