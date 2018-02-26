İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den Şubat 2018 tahmini

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



İşte Meteoroloji'nin Şubat 2018 günlük hava tahmini:

BALKANLARDAN GELEN KAR EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE!

Tulu Darıcan

'den yapılan son tahmine göre'a 28 Şubat Çarşamba ve 1 Mart Perşembe günü kar yağacak. Balkanlardan gelen kar Edirne ve Kırklareli'nde etkili olmaya başladı. Hafta sonuna doğru yağışına dönüşmesi bekleniyor. Ancak hava sıcaklığının Kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Kırklareli’nin yüksekleri, Bilecik, Kütahya, Ankara ve Eskişehir’in yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana’nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile güneydoğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.Ayrıca rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.2018 kışını kar yağışı olmadan geçiriyor.uzmanları tarafından verilen tarihler bile bu yıl sık sık yanıldı.sadece bir gün kar yağışı gördü, o da örtü oluşturacak kadar etkili olmadı. Ancak Meteoroloji’nin resmi sitesinde yayınlanan tahmin haritasına göre 28 Şubat’ta karla karışık yağmur olarak başlayan yağış 1 Mart’ta kar yağışına dönüşecek.Balkanlar’dan gelenetkisine girenve Kırklareli’nde kar yağışı başladı. Edirne’de, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Edirne’de, kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi.Kırklareli’nde de kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı karayolunda kar yağışını etkili oluyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi.'den yapılan son tahmine göre'a 28 Şubat Çarşamba ve 1 Mart Perşembe günü kar yağacak. Balkanlardan gelen kar Edirne ve Kırklareli'nde etkili olmaya başladı. Hafta sonuna doğru yağışına dönüşmesi bekleniyor. Ancak hava sıcaklığının Kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.