İstanbul'da kayıp olarak aranan kadının cesedi Tekirdağ'da denizde bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İstanbul’da kayıp olarak aranan Nilgün Makinecioğlu’nun (60) deniz kıyısında cansız bedeni bulundu.

İstanbul'da kayıp olarak aranan kadının cesedi Tekirdağ'da denizde bulundu
Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında, sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, suda bir kadının hareketsiz durduğunu görüp, polise haber verdi. İhbarla sahile gelen deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kadının, öldüğü belirlendi. Cenazenin, İstanbul’un Silivri ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nilgün Makinecioğlu’na ait olduğu saptandı. Makinecioğlu’nun cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
 


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